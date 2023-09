F1, GP Japão: ‘Super’ Max Verstappen numa liga à parte | AutoSport

Numa realidade diferente dos adversários, Max Verstappen bateu-se a si próprio entre a primeira volta rápida e a derradeira da Q3. Foi assim a discussão da pole position do Grande Prémio do Japão, um piloto com o seu carro num ritmo tão forte que não deu qualquer hipótese para um ataque de qualquer outro concorrente.

Não foi a maior diferença para os adversários em qualificação de toda a temporada, mas desde cedo se percebeu que a discussão da pole position seria apenas entre Verstappen. O que o podia separar do objetivo seria um eventual incidente, um risco que o neerlandês não quis correr e foi o primeiro a sair para a pista japonesa para a primeira de duas tentativas de voltas rápidas.

No final foram 0.581s de vantagem para Oscar Piastri, enquanto o seu companheiro de equipa não foi além do quinto lugar na tabela de tempos, ficando a 0.773s do seu registo.

A Red Bull teve em pista um ‘Super’ Max Verstappen, sabendo tirar o máximo partido do seu carro, que não é o mais forte em todos os setores do traçado de Suzuka, enquanto Sergio Pérez não conseguiu bater os rápidos McLaren e Charles Leclerc. Para as contas do campeonato pouco importa o resultado final da qualificação, mas como registo o mexicano ficou mal na fotografia, enquanto Verstappen brilhou mais uma vez.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool