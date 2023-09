F1, GP Japão: Stroll e os dois Alfa Romeo eliminados no Q1 | AutoSport

Depois do acidente de Logan Sargeant, que obrigou à interrupção do Q1, o piloto norte-americano foi um dos eliminados no primeiro segmento da qualificação, assim como Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Zhou Guanyu, que se queixou de sofrer um impedimento na sua volta rápida.

Max Verstappen foi o piloto mais rápido nos três treinos livres e para a qualificação levava apenas três conjuntos de pneus macios para a sessão, enquanto a maioria dos adversários tinham quatro ou cinco jogos novos.

Liam Lawson e Lance Stroll foram os primeiros pilotos a realizar voltas rápidas na Q1, com vantagem para o neozelandês. No entanto, com Verstappen em pista, este saltou para o topo da tabela de tempos com o registo 1:29.878s. A resposta de Lando Norris ocorreu pouco depois, ficando a 0.185s do piloto da Red Bull, ainda fora do segundo 29 como fez o adversário.

A sessão teve de ser interrompida durante dez minutos, depois de Logan Sargeant ter batido nas proteções do circuito na entrada da reta da meta. O piloto norte-americano estava a terminar a primeira volta rápida quando colocou duas rodas fora de pista e a partir daí não conseguiu manter o controlo do monolugar.

Charles Leclerc e Carlos Sainz estavam, como outros pilotos, em volta rápida e tiveram de abortar a tentativa e eram os primeiros da fila quando os semáforos na saída das vias das boxes passaram a verde, para os nove minutos que faltavam do primeiro segmento da qualificação.

Leclerc, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas ficaram sob investigação da FIA por alegadamente terem ultrapassado o tempo máximo, ditado pelo diretor de corridas nas suas notas para a prova japonesa, permitido entre linhas de Safety Car.

Terminada a primeira volta de Leclerc, o piloto monegasco não bateu o tempo de Norris, ficando a 0.515s de Verstappen e à frente de Oscar Piastri, enquanto Sainz foi apenas o quinto mais rápido, a 0.773s do neerlandês.

Quando faltavam cerca de 4 minutos para o final do Q1, vários pilotos regressaram à pista criando muito tráfego em pista. Estavam em risco de eliminação Bottas, Nico Hülkenberg, Alexander Albon e Pierre Gasly, enquanto Logan Sargeant estava nas últimas posições e seria eliminado, obviamente.