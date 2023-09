F1, GP Japão, Sergio Pérez: “ foi um fim de semana fraco” | AutoSport

Foi curta a corrida de Sergio Pérez, mas o piloto conseguiu ‘colecionar’ duas sanções do Colégio de Comissários Desportivos no GP do Japão, assim como aumentar a sua conta pessoal de pontos de penalização, passando a contar com 7, resultado de dois incidentes em 15 voltas.

A asa dianteira do RB19 de Pérez ficou danificada após um contacto na primeira volta da corrida, necessitando de parar na box no final da mesma, numa altura em que o Safety Car tinha sido acionado para permitir a limpeza dos detritos na pista provocados por um toque logo no arranque envolvendo Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Alexander Albon e Esteban Ocon. Quando o fez, o piloto mexicano ultrapassou Fernando Alonso, sendo penalizado em 5 segundos por não respeitar o período de SC, mais 2 pontos de penalização.

Regressado à pista, na volta 13, Pérez falhou a travagem para o gancho de Suzuka e tocou no Haas de Kevin Magnussen, precisando de uma nova asa e recebendo a segunda penalização, desistindo pouco depois.

“Arranque horrível, basicamente ao entrar na curva 1, fui apenas um passageiro”, disse Perez no final da corrida. “Tinha o Sainz à minha direita, o Lewis à minha esquerda, e fiquei com danos na asa dianteira. Foi muito difícil de avaliar, mas assim que entrei na curva 2 não tinha aderência na frente. Mudámos a asa dianteira e continuei sem [aderência na] frente, por isso acho que houve mais danos no carro”.

Sem conseguir pontuar na ronda japonesa, a mesma em que a sua equipa celebrou o título mundial, Sergio Pérez diz ser necessário “rever todo o fim de semana para perceber o que aconteceu, porque foi certamente um fim de semana fraco. Houve decisões que tomámos na sexta-feira que temos de analisar e ver o que podemos melhorar nesse aspeto”.

Sergio Pérez regressou à pista para poder cumprir a segunda penalização para não ter efeitos na próxima corrida da temporada, havendo o rumor que essa possibilidade terá sido discutida com a FIA. Ainda assim, a federação internacional não quer que tal se repita, podendo tomar medidas regulamentares tendo em conta o episódio hoje visto.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool