F1, GP Japão, Q2: Ambos os pilotos da Alpine foram eliminados | AutoSport

O primeiro carro em pista na Q2 foi o de Max Verstappen, numa fase em que os pilotos entravam no traçado com pneus macios usados para a primeira volta rápida. O neerlandês completou a volta com o tempo 1:29.964s, seguido por Alexander Albon, com pneus novos montados no FW45, que ficou a 1.5s desse registo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz saltaram para os lugares imediatamente seguintes ao posto de Verstappen, mas os dois McLaren saiam para a pista com pneus novos, enquanto os carros italianos tinham conjuntos usados. Lando Norris colocou-se à frente de Sergio Pérez, que tinha completado uma volta mais rápida do que os dois Ferrari também com pneus novos, mas Oscar Piastri fez ainda melhor do que o seu companheiro de equipa, ficando no segundo lugar a 0.158s de Verstappen. Mesmo assim, o tempo do neerlandês foi registado com um jogo usado da Pirelli.

Yuki Tsunoda registou um bom tempo na sua volta rápida, saltando para o quinto lugar da tabela de tempos, a 0.389s de Verstappen.

Sergio Pérez foi o único piloto da Red Bull a regressar à pista para a última tentativa de volta rápida, enquanto Oscar Piastri ficou parado na via das boxes, obrigando os mecânicos a puxarem o MCL60 para dentro da garagem. Na zona da eliminação antes das últimas voltas rápidas da Q2 estavam Liam Lawson, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Charles Leclerc fez o melhor tempo da Q2, com pneus novos, com 1:29.940s. Também Lawson melhorou o seu anterior registo, eliminando Albon, que não saiu para uma segunda volta. No entanto, o neozelandês da AlphaTauri foi apenas o 11º após todos os pilotos terem terminado as suas últimas voltas, sendo eliminado juntamente com Pierre Gasly, Albon, Esteban Ocon e Magnussen.