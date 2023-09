F1, GP Japão: Pole Position conquistada por Max Verstappen com um tempo ‘canhão’ | AutoSport

Excelente volta completada por Max Verstappen na sua segunda volta rápida no derradeiro segmento da sessão da qualificação, batendo de longe o seu tempo da pole position do ano passado (1:29.304s) e com uma vantagem de 0.581s para Oscar Piastri, que vai arrancar da primeira fila da grelha de partida na corrida de amanhã.

Sem os dois Ferrari a conseguirem acompanhar o ritmo dos McLaren, Lando Norris foi o terceiro mais rápido na Q3, à frente de Charles Leclerc, Sergio Pérez e Carlos Sainz. Lewis Hamilton foi o mais rápido dos Mercedes, alcançando o sétimo posto da grelha, seguido de George Russell, enquanto Yuki Tsunoda qualificou-se com um tempo mais rápido do que Fernando Alonso, que fechou o top 10.

Verstappen já tinha começado forte na discussão final da pole position, com os dois McLaren atrás de si e os Ferrari na box, saindo apenas para uma volta rápida. Leclerc e Sainz não bateram o tempo de Piastri e Norris, naquele que foi o duelo mais esperado da sessão, uma vez que o tempo de Max Verstappen pareceu sempre inalcançável para os adversários, depois de ter sido o mais rápido em todas as sessões de treino e na Q1. Apenas na Q2 é que Leclerc foi capaz de bater o tempo de Verstappen.

Assim foi a Q3:

Não querendo correr qualquer risco, Max Verstappen saiu prontamente para a pista para colocar um tempo rápida na tabela. O neerlandês, que não tinha terminado a Q2 com o registo mais rápido, completou a sua volta em 1:29.012s, um tempo canhão que é mais rápido do que a pole position do ano passado.

Oscar Piastri terminou a primeira tentativa a 0.446s de Verstappen e Lando Norris colocou-se atrás do seu companheiro de equipa, com uma desvantagem de 0.481s para o tempo mais rápido naquele momento. Enquanto isso, os dois pilotos da Ferrari mantinham-se dentro das garagens.

No momento em que George Russell terminava a sua volta rápida – a 1.2s do tempo de Verstappen – os dois Ferrari estavam em pista para a única tentativa de volta rápida da Q3, quando todos tinham pneus novos montados nos monolugares, o que não aconteceu no início deste segmento.

Verstappen também em pista, estava melhorar o seu anterior registo, entrando no segundo 28 quando terminou a volta com 1:28.877s. Enquanto isso, os dois pilotos da Ferrari não conseguiam bater os registos dos McLaren e Sergio Pérez ficava no meio de Leclerc e Sainz.

Max Verstappen levou apenas três conjuntos de pneus macios para a sessão de qualificação, enquanto a maioria dos adversários tinham quatro ou cinco jogos novos.

O que aconteceu nos restantes segmentos?

Liam Lawson e Lance Stroll foram os primeiros pilotos a realizar voltas rápidas na Q1, com vantagem para o neozelandês. No entanto, com Verstappen em pista, este saltou para o topo da tabela de tempos com o registo 1:29.878s. A resposta de Lando Norris ocorreu pouco depois, ficando a 0.185s do piloto da Red Bull, ainda fora do segundo 29 como fez o adversário.

A sessão teve de ser interrompida durante dez minutos, depois de Logan Sargeant ter batido nas proteções do circuito na entrada da reta da meta. O piloto norte-americano estava a terminar a primeira volta rápida quando colocou duas rodas fora de pista e a partir daí não conseguiu manter o controlo do monolugar.

Charles Leclerc e Carlos Sainz estavam, como outros pilotos, em volta rápida e tiveram de abortar a tentativa e eram os primeiros da fila quando os semáforos na saída das vias das boxes passaram a verde, para os nove minutos que faltavam do primeiro segmento da qualificação.

Leclerc, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas ficaram sob investigação da FIA por alegadamente terem ultrapassado o tempo máximo, ditado pelo diretor de corridas nas suas notas para a prova japonesa, permitido entre linhas de Safety Car.

Terminada a primeira volta de Leclerc, o piloto monegasco não bateu o tempo de Norris, ficando a 0.515s de Verstappen e à frente de Oscar Piastri, enquanto Sainz foi apenas o quinto mais rápido, a 0.773s do neerlandês.

Quando faltavam cerca de 4 minutos para o final do Q1, vários pilotos regressaram à pista criando muito tráfego em pista. Estavam em risco de eliminação Bottas, Nico Hülkenberg, Alexander Albon e Pierre Gasly, enquanto Logan Sargeant estava nas últimas posições e seria eliminado, obviamente.

Enquanto Lewis Hamilton e George Russell terminaram a volta rápida final exatamente com o mesmo tempo, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Zhou Guanyu ficaram eliminados da restante qualificação, juntando-se a Sargeant.

O primeiro carro em pista na Q2 foi o de Max Verstappen, numa fase em que os pilotos entravam no traçado com pneus macios usados para a primeira volta rápida. O neerlandês completou a volta com o tempo 1:29.964s, seguido por Alexander Albon, com pneus novos montados no FW45, que ficou a 1.5s desse registo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz saltaram para os lugares imediatamente seguintes ao posto de Verstappen, mas os dois McLaren saiam para a pista com pneus novos, enquanto os carros italianos tinham conjuntos usados. Lando Norris colocou-se à frente de Sergio Pérez, que tinha completado uma volta mais rápida do que os dois Ferrari também com pneus novos, mas Oscar Piastri fez ainda melhor do que o seu companheiro de equipa, ficando no segundo lugar a 0.158s de Verstappen. Mesmo assim, o tempo do neerlandês foi registado com um jogo usado da Pirelli.

Yuki Tsunoda registou um bom tempo na sua volta rápida, saltando para o quinto lugar da tabela de tempos, a 0.389s de Verstappen.

Sergio Pérez foi o único piloto da Red Bull a regressar à pista para a última tentativa de volta rápida, enquanto Oscar Piastri ficou parado na via das boxes, obrigando os mecânicos a puxarem o MCL60 para dentro da garagem. Na zona da eliminação antes das últimas voltas rápidas da Q2 estavam Liam Lawson, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Kevin Magnussen.

Charles Leclerc fez o melhor tempo da Q2, com pneus novos, com 1:29.940s. Também Lawson melhorou o seu anterior registo, eliminando Albon, que não saiu para uma segunda volta. No entanto, o neozelandês da AlphaTauri foi apenas o 11º após todos os pilotos terem terminado as suas últimas voltas, sendo eliminado juntamente com Pierre Gasly, Albon, Esteban Ocon e Magnussen.