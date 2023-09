F1, GP Japão: Pérez está seguro num bom resultado apesar de diferença para Verstappen | AutoSport

Sergio Pérez terminou o primeiro dia do GP do Japão com um registo a mais de 1 segundo do tempo do seu companheiro de equipa e o piloto mais rápido em ambas as sessões, Max Verstappen. Necessitando de algum trabalho no monolugar para amanhã, o mexicano acredita ser possível um bom resultado tanto na qualificação como na corrida, afirmando que os problemas que sentiram os Red Bull em Singapura não se repetiram em Suzuka.

“Foi um dia muito interessante”, sublinhou Pérez. “Penso que esta manhã [no treino livre 1] tinha o carro um pouco desequilibrado e penso que compreendemos muito bem a direção que tínhamos de tomar, certamente que as coisas estão a correr melhor do que na semana passada, o que é positivo”.

Um pouco preocupado com o desgaste dos pneus na corrida, o piloto mexicano quer garantir um bom lugar na grelha de partida. “Estou ansioso por me qualificar bem amanhã porque a degradação parece ser bastante elevada aqui, especialmente com as temperaturas quentes que esperamos [no domingo]”, explicou antes de reforçar que acredita “que vamos estar fortes amanhã e também no domingo”.

Sergio Pérez terminou o dia inaugural em Suzuka a 1.022s do registo de Max Verstappen, tendo feito um trabalho diferente na preparação da corrida, comprovado pelo maior número de voltas realizadas no treino livre 2. Ambos os pilotos da Red Bull terão novos componentes da unidade motriz para usar este fim de semana.

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool