F1, GP Japão, Oscar Piastri: “foi muito especial” | AutoSport

Oscar Piastri precisou de 16 corridas para alcançar o seu primeiro pódio num Grande Prémio de Fórmula 1 – esteve próximo de o fazer em Silverstone – depois de ter terminado no segundo posto da corrida Sprint da Bélgica. O australiano terminou no terceiro posto, atrás do seu companheiro de equipa, dando à McLaren um duplo pódio na jornada japonesa do mundial, um grande resultado para uma equipa que começou a temporada com falta de performance no seu monolugar.

“Foi muito especial. Era um objetivo meu de longa data e não posso agradecer à equipa o suficiente por me ter dado esta oportunidade. Não há muita gente no mundo que pode dizer que conquistou isto [pódio] e eu consegui na minha primeira época [na Fórmula 1]. Não foi a minha melhor corrida de sempre, mas foi suficiente para conquistar o troféu no final, por isso estou super feliz”.

Sobre a ultrapassagem a George Russell, o piloto da australiano da McLaren explicou que “sabia que tinha de o fazer ou iria ficar ‘preso’ durante algum tempo. Foi arriscado, mas compensou e na segunda parte da corrida aumentei o ritmo, foi um pouco melhor”. Piastri terminou a entrevista pós-corrida a prometer terminar mais vezes no pódio.