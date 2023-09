F1, GP Japão: Oscar Piastri coloca pressão em Lando Norris na sua estreia em Suzuka | AutoSport

Três horas de tempo em pista em Suzuka permitiram a Oscar Piastri pressionar o seu companheiro de equipa e ser o mais rápido dos ‘outros’, ficando apenas com Max Verstappen acima de si na tabela de tempos. O mais importante acontece amanhã: vai arrancar da primeira fila da grelha de partida.

A primeira vez que isso aconteceu foi para a corrida Sprint da Bélgica, passando o australiano pela liderança do pelotão antes de ser ultrapassado por Max Verstappen. Como se sabe, o RB19 é sempre forte em ritmo de corrida, por isso será difícil que Piastri tenha hipóteses de vencer, em condições normais. No entanto, colocou mais pressão em Lando Norris, uma semana depois de ter estado envolvido em lutas mais atrás na classificação, com o seu MCL60 ainda sem as evoluções que a equipa introduziu no carro do companheiro de equipa em Singapura.

Foi uma boa forma de comprovar que merece a renovação de contrato com a equipa de Woking, enquanto estes se colocam novamente à frente da Ferrari, longe da Mercedes e a quilómetros da Aston Martin. Foi um trabalho de enorme valor para a equipa liderada por Zak Brown, com os dois pilotos separados por muito pouco (0.085s), uma prova que a escolha de ambos foi bem decidida.