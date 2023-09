F1, GP Japão, o Herói Esquecido: Charles Leclerc | AutoSport

No Japão a Ferrari não conseguiu reproduzir o resultado ou a performance de Singapura, mas sem conseguir alcançar o Red Bull de Max Verstappen e com os dois McLaren num ritmo alto na qualificação e na corrida, os pilotos da equipa italiana tinham na Mercedes a rival direta à conquista do máximo de pontos possível.

Neste capítulo, Charles Leclerc fez a diferença, alcançando um bom resultado tendo em conta as limitações do SF-23. Aproveitou a melhor estratégia da sua equipa e alguma desconcentração no pitwall dos adversários, levando ainda a melhor sobre Carlos Sainz. Melhor do que o quarto posto só aconteceria com algum azar dos homens da frente.

Para premiar, de certa maneira, o fim de semana bem conseguido de Leclerc, que pareceu mais à-vontade com o novo fundo do SF-23 do que Sainz, o monegasco protagonizou uma bela ultrapassagem a George Russell, talvez a melhor manobra da corrida.