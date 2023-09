F1, GP Japão, o destaque: Oscar Piastri | AutoSport

Foi evidente o domínio de Max Verstappen durante todo o fim de semana, mas na luta pelo pódio brilharam os dois pilotos da McLaren, com um carro que apresentou um bom ritmo de corrida, superior ao da Ferrari e Mercedes. Por ser o primeiro pódio da carreira de Oscar Piastri, pensamos que merece o destaque do Grande Prémio do Japão, a mesma prova em que a Red Bull conquista o campeonato de construtores.

Foi uma prova em que o piloto australiano começou atrás de Lando Norris, na qualificação alcançou o segundo posto da grelha de partida, que perdeu para o companheiro de equipa logo na partida, depois de ambos terem atacado a posição de Verstappen. Acabou por ser um bom resultado para a equipa de Woking, que desde o GP de Itália em 2021 não colocava dois pilotos nas três primeiras posições. Para Oscar Piastri houve mais um motivo para festejar, sendo este o primeiro pódio da carreira.