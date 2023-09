F1, GP Japão: Mercedes Vs. Ferrari “será a luta” da temporada, diz Vasseur | AutoSport

Sem conseguir alcançar a Red Bull, e mesmo a McLaren em ritmo de corrida, restou à Ferrari discutir com a Mercedes o máximo de pontos possíveis para o segundo lugar do mundial de construtores, acreditando Frédéric Vasseur que será a luta que marcará o que falta da temporada.

“Antes de mais, parabéns à Red Bull por ter vencido o título de construtores. Fizeram um ótimo trabalho esta época”, disse o chefe de equipa da Ferrari. “Quanto à nossa corrida, penso que fizemos o melhor que podíamos ter feito hoje, ganhando mais quatro pontos à Mercedes”.

Vasseur admitiu que a realidade entre o que aconteceu no sábado foi diferente da corrida. “Estávamos alguns centésimos [de segundo] atrás da McLaren na qualificação, mas foram mais rápidos este fim de semana. Tivemos que nos concentrar na Mercedes hoje [na corrida]. Demos um passo em frente. Esta será a luta até ao final da temporada”.

Mesmo numa pista que a Ferrari sabia “que seria difícil para o nosso carro”, Vasseur ficou satisfeito com o desempenho dos pilotos. “Tivemos sempre a nossa situação sob controlo. O Charles fez uma boa gestão dos pneus, enquanto que, depois do Carlos ter sido abalroado pelo Lewis [Hamilton], decidimos prolongar o seu turno com os médios, na esperança de obter dividendos no final. Estamos muito próximos entre nós, a Mercedes e a McLaren e a ordem pode mudar consoante a pista, como vimos em Singapura”.

O responsável da Ferrari avisa que não podem ficar satisfeitos com o facto de ficarem fora do pódio, mas “tendo ganho algum terreno em relação aos nossos rivais mais próximos, vamos manter-nos concentrados e preparar-nos para dar o nosso melhor nas próximas corridas”, disse.