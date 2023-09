F1, GP Japão: McLaren sem possibilidade de discutir pole com a Red Bull, afirma Lando Norris | AutoSport

A McLaren não deverá estar na discussão da pole position com a Red Bull, apesar de ter mostrado nos treinos a sua capacidade para estar entre os carros mais rápidos, assegurou Lando Norris.

O piloto britânico esteve entre os mais rápidos no primeiro dia do Grande Prémio do Japão e ainda é possível melhorar o tempo por volta, garantiu Norris, no entanto a Red Bull regressou ao nível pré-Singapura, não dando qualquer esperança para os adversários discutirem o primeiro lugar da grelha de partida.

“Duvido que dê para a pole, a Red Bull está apenas a fazer o normal da Red Bull neste momento”, disse Norris no final dos dois treinos em Suzuka. “Mas acho que não estamos muito longe. Diria que podemos estar mais próximo com pouco combustível, afinarmos o motor, coisas desse género. Penso que desafiar pela pole é provavelmente uma tarefa muito difícil, e provavelmente estamos demasiado longe. Tentar desafiar a Mercedes, que talvez não tenha estado tão bem hoje, desafiar os Ferrari e os Aston [Martin], que estiveram muito bem. Acho que essa vai ser a nossa batalha de amanhã”.

Animado pelo ritmo que o MCL60 demonstrou em pista durante as duas sessões de sexta-feira, Lando Norris está confiante para o que resta do fim de semana, mas admite que há algumas coisas ainda a afinar. “Pouca aderência, não acho que sejamos nós em particular, há uma série de equipas. Se conseguirmos melhorar um pouco, equilibrar o carro, acho que podemos ter um bom dia, o ritmo é bom, mas o carro é difícil de conduzir”, concluiu.