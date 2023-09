F1, GP Japão: McLaren quis evitar situação mais tensa no entre os pilotos | AutoSport

A McLaren decidiu mudar as posições de Oscar Piastri e Lando Norris durante a corrida do Grande Prémio do Japão para evitar uma possível situação mais tensa entre os dois.

Andrea Stella admitiu que prefere deixar a dupla de pilotos competir entre si dentro de pista, mas como a ultrapassagem do britânico ao companheiro de equipa não aconteceu “naturalmente” no traçado nipónico, quando ambos estavam em estratégias diferentes, a equipa decidiu intervir para não perderem a hipótese de conquistar o duplo pódio.

Sublinhando o facto da equipa já ter criado situações mais tensas entre Norris e Piastri, “que podíamos ter evitado”, Stella acrescentou que foi “algo que revimos, pode voltar a acontecer no futuro, mas quando é evitável, devemos evitá-lo. Neste caso [no Japão], a abordagem foi: vamos ver quão rápido o Lando está a encurtar a desvantagem, vamos ver se a ultrapassagem surge naturalmente. Quando vimos que não era assim tão natural, pedimos aos pilotos para trocarem, para ambos não perderem tempo”.

A equipa não se opõe à luta entre os seus pilotos, garantiu Stella, mas não naquele caso. “Se a ultrapassagem for possível, não há necessidade de dar instruções aos pilotos. Por isso, queríamos ver se isso era possível, para ser honesto, desde a análise à situação até à instrução, só passou uma volta. Achei que foi o mais justo possível”, concluiu.