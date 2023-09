F1, GP Japão, Max Verstappen: “o mais importante foi vencer o título de construtores” | AutoSport

Max Verstappen não sentiu qualquer pressão da concorrência durante a corrida do Grande Prémio do Japão, regressando desta forma às vitórias e num fim de semana demolidor por parte do piloto neerlandês. Só não esteve nos comandos das operações em todo o fim de semana durante o segundo segmento da qualificação e em duas voltas da corrida. De resto, foi sempre o mais forte e o mais rápido, ajudando a Red Bull a fechar as contas do campeonato do Mundo de construtores, estando também ele na iminência de conquistar o terceiro título.

“Foi um fim de semana incrível, vencer aqui é muito bom”, admitiu Verstappen, que logo depois abordou a conquista do título de construtores pela Red Bull. “Penso que o carro esteve sempre a funcionar bem com qualquer composto [de pneus], mas o mais importante foi vencer o título de construtores. Estou muito orgulhoso de todos, os que trabalham em pista e os que ficam na fábrica. Temos tido um ano incrível”. Sublinhando que não ficou totalmente satisfeito com o seu arranque, Verstappen explicou que depois disso “foi uma corrida sem qualquer problema”.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool