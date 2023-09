F1, GP Japão, Logan Sargeant: “Estava a ser um bom dia” até ao acidente | AutoSport

Logan Sargeant estava a terminar a sua primeira volta cronometrada da sessão da qualificação do Grande Prémio do Japão quando abriu em demasia a trajetória na curva final do traçado de Suzuka, passou com dois pneus por cima da relva e perdeu o controlo do Williams FW45, batendo nas proteções. Sessão interrompida, piloto fora do carro e sem ter registado qualquer tempo, mecânicos com muito mais trabalho para reparar os danos para a corrida de amanhã, foi este o resultado final.

Os utilizadores das redes sociais não perdoam tanto como James Vowles e a direção da estrutura de Grove, tornando-se quase imediata a comparação com o anterior dono do lugar de Sargeant, o canadiano Nicholas Latifi e os demasiados erros que cometeu durante o tempo em foi piloto da Williams na Fórmula 1.

Não parece haver uma maior pressão da equipa pelo facto do piloto norte-americano ter de apresentar resultados para manter o posto, mas Sargeant começa a colecionar uma série de situações pouco recomendáveis, mesmo para um estreante. Sobre o incidente de hoje, o piloto da Williams admite que está a dar o seu melhor, mas continua a exagerar em algumas situações.

“A parte mais complicada é saber que tenho ritmo, mas estes pequenos erros estão obviamente a causar problemas. Vou por para trás das costas este episódio e voltar a tentar [fazer melhor]”, esclareceu Sargeant após a qualificação. “Estava a ser um bom dia até aquele momento. Acho que fizemos grandes alterações ao carro em relação a ontem e estava a sentir-me bem. Tivemos alguns problemas com o sobreaquecimento dos pneus traseiros no último setor e isso, combinado com o facto de ter sido demasiado agressivo na aceleração, resultou no carro fugir-me. Quando toquei na relva não havia muito que pudesse fazer. Tem sido complicado com o vento de trás, combinado com o sobreaquecimento e não fui suficientemente paciente. Não há razão para estar a fazer isto”.

Ainda sem confirmar a continuidade do piloto, James Vowles já deu a entender que confiava em Logan Sargeant para voltar a ser piloto da equipa em 2024, no entanto falta anunciar isso mesmo. Até lá, a especulação sobre o futuro de Sargeant na Fórmula 1 cresce, principalmente quando partilha a grelha com Liam Lawson, que não teve lugar como piloto principal, e com menos experiência com estes carros tem vindo a apresentar bons desempenhos.