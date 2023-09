F1, GP Japão, Lewis Hamilton desiludido: “não vamos ganhar este fim de semana” | AutoSport

Já é costume a Mercedes não apresentar um ritmo forte no primeiro dia de treinos, melhorando, por vezes significativamente, a performance no sábado e domingo. Há sempre muito trabalho feito para a corrida durante os dois primeiros treinos, com os pilotos a ocuparem posições mais baixas nas tabelas de tempos, mas no final das duas sessões no Japão, Lewis Hamilton não está confiante que a situação possa ser alterada nos próximos dias.

No segundo treino do dia, Hamilton terminou a cerca de 0.5s do seu companheiro de equipa, que foi um dos cinco piloto mais rápidos da sessão. “Foi um dia muito mau, para ser sincero. Foi uma verdadeira luta. Muito longe. Dois segundos a menos na primeira sessão e mais de um segundo na segunda [para o tempo mais rápido dos treinos], por isso estamos a trabalhar para tentar corrigir o carro e o equilíbrio”.

Hamilton acrescentou que o maior problema está nas curvas de maior velocidade, onde o W14 é menos performante. “É uma área em que precisamos de trabalhar para colocar o carro num melhor ponto de equilíbrio e não sobreaquecer tanto os pneus”, explicou o piloto britânico, afirmando ainda que a equipa vai trabalhar durante a noite para “tentar dar a volta à situação, mas de certeza que não vamos ganhar este fim de semana”.

Por sua vez, George Russell sublinha que não foi surpresa ver a Red Bull e Max Verstappen de novo na frente da tabela de tempos, mas que as posições seguintes são discutidas entre os dois Ferrari e Lando Norris, podendo a Mercedes estar “meio segundo atrás” desta luta. “Por isso temos um pouco de trabalho para fazer esta noite para reduzir essa diferença. Vai ser uma corrida muito interessante no domingo, porque o desgaste dos pneus parece ser muito elevado”, disse Russell.

