F1, GP Japão, Lando Norris: “estamos a dar passos importantes” | AutoSport

Lando Norris alcançou o segundo pódio consecutivo esta temporada, ao terminar no segundo posto da classificação do Grande Prémio do Japão, e desta feita com a companhia de Oscar Piastri. Foi um bom resultado da McLaren em Suzuka e um importante marco da estrutura de Woking numa temporada que nem começou da melhor forma.

“É um dia fantástico para nós. Um segundo e terceiro lugar, não se pode pedir mais, a equipa fez um trabalho fantástico”, começou por dizer Norris. “No arranque quase consegui ultrapassar o Maz [Verstappen], mas o Max é o Max… tentei. O nosso ritmo foi muito bom, comparado com o resto do pelotão, e apesar de não estarmos muito perto do Max, também não estávamos a milhas. Foi um bom dia, estou muito satisfeito e contente pelo primeiro pódio do Oscar [Piastri]”.

Lando Norris garante que a sua equipa está mais perto da Red Bull, graças à evolução “extraordinária” durante a temporada. “Estamos a forçar o andamento, a evolução que tivemos durante a temporada é extraordinária, e como disse, estou muito orgulhoso da equipa e do comprometimento que há em todos os fins de semana”, salientou o britânico, acrescentando que “estamos a dar passos importantes e este é o primeiro duplo pódio”.