F1, GP Japão: Lance Stroll confirma presença | AutoSport

O acidente sofrido por Lance Stroll na sessão de qualificação do Grande Prémio de Singapura foi bastante aparatoso e levou o piloto canadiano a não estar na grelha de partida da corrida de domingo, ainda com dores no corpo da colisão.

Não existiam muitas dúvidas sobre a possibilidade de estar presente no Grande Prémio do Japão, que se realiza no próximo fim de semana, uma vez que Stroll não sofreu qualquer ferimento, mas o piloto fez questão de confirmar que estará em pista em Suzuka, uma semana depois do choque em Marina Bay.

Na rede social X (ex-Twitter), Stroll agradeceu as mensagens que recebeu dos seus fãs e afirmou estar pronto a competir este fim de semana.

Thank you for all the kind messages.

Ready to race this weekend @AstonMartinF1👊🏻 — Lance Stroll (@lance_stroll) September 20, 2023

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA