F1, GP Japão: Inspirado pela corrida caseira, Yuki Tsunoda deu sinais positivos | AutoSport

A competir em casa e depois da confirmação da renovação do seu contrato com a AlphaTauri, Yuki Tsunoda alcançou o nono lugar da grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Japão.

O piloto japonês foi mais rápido do que o seu companheiro de equipa, mas Liam Lawson falhou o apuramento para a Q3 por pouco, o que levanta boas perspectivas para a AlphaTauri na corrida de amanhã. O resultado de Tsunoda destaca-se, até por ter batido Fernando Alonso no último segmento da sessão, mas a performance da equipa foi francamente positiva, algo que não tem acontecido com frequência esta temporada.

O pacote de atualizações melhorou o AT04 e parece possibilitar os dois pilotos da equipa de lutarem pelos pontos. Até porque os dados recolhidos na sexta-feira indicavam um cenário completamente diferente do que assistimos na qualificação.

Não conseguindo competir nas últimas duas provas – em Monza ficou parado na volta de formação com um problema técnico no carro e em Marina Bay foi tocado por Sergio Pérez na volta inaugural, resultando do contacto danos que o obrigaram a desistir – Tsunoda quer aproveitar a corrida caseira para somar quilómetros e experimentar as novidades do AT04 em contexto de longa duração, ao mesmo tempo que espreita poder bater os concorrentes diretos à conquista de pontos.

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool