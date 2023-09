F1, GP Japão, Helmut Marko: “A forma como o Max conduziu hoje foi inacreditável” | AutoSport

A Red Bull conquistou o seu sexto título mundial de construtores de Fórmula 1, tendo novamente motivos para festejar em Suzuka, casa do seu parceiro técnico Honda. Depois do mau fim de semana em Singapura, o domínio de Max Verstappen no Japão que resultou em nova vitória do neerlandês, levou Helmut Marko a apelidar o seu desempenho de “inacreditável”.

“A forma como o Max conduziu hoje foi inacreditável. O arranque não foi o melhor, mas mesmo assim ele controlou os dois McLaren e, uma vez na liderança, controlou a corrida”, sublinhou o conselheiro da Red Bull depois do triunfo número 48 do piloto. “O Max estava muito motivado depois de Singapura. Temos de dizer que ainda não sabemos o que realmente correu mal, mas provamos que foi um caso isolado e estamos ansiosos pelo resto da temporada”.

Abordando o sexto título coletivo da equipa de Milton Keynes, Marko sublinhou que nada acontece por acaso. “É uma combinação de uma equipa que é muito apaixonada e motivada, com a maioria das pessoas a trabalhar há muito tempo em conjunto. Para além disso, é um motor muito bom da parte da Honda, juntamente com a paixão de todos os membros da equipa e um piloto excecional”, concluiu.

Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool