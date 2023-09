F1, GP Japão: Ferrari comprometeu qualificação na tentativa de ter melhor performance na corrida | AutoSport

Num piso com níveis altos de degradação dos pneus a Ferrari ficou mais exposta, sendo este um dos principais problemas do monolugar italiano em corrida. Como tal, a Ferrari procurou minimizar o efeito nos pneus, alterando a afinação do SF-23 comprometendo o ritmo de qualificação. Como tal, ambos os pilotos foram batidos pela dupla da McLaren, com Sergio Pérez entre Charles Leclerc e Carlos Sainz.

A diferença entre o piloto monegasco e o espanhol, que celebrou na semana passada o primeiro triunfo da equipa na temporada, é ainda significativa e vai de encontro ao que acontecido nos treinos. Foram 0.3s entre os dois pilotos da equipa, admitindo o espanhol que não teve uma volta limpa na única tentativa de ambos na Q3.

Os italianos arriscaram e perderam um pouco do seu fulgor na qualificação, esperando poder tirar alguns dividendos na corrida. Em teoria, a Ferrari teria uma melhor performance em qualificação do que a McLaren, percebendo-se pelos dados de sexta-feira que acontecia o mesmo em ritmo de corrida. Como vimos, na prática a Scuderia não foi capaz de bater os carros de Woking, faltando agora saber o que acontece em corrida. Mas ambas as equipas estarão na luta pelo pódio.