F1, GP Japão: “Dia positivo” da McLaren na estreia de Oscar Piastri em Suzuka | AutoSport

Oscar Piastri estreou-se no circuito de Suzuka esta sexta-feira ao mesmo tempo que entrou em pista com o novo pacote de atualizações no McLaren MCL60, as mesmas evoluções que Lando Norris teve disponível em Singapura. Apesar da diferença para o seu companheiro de equipa em ambas as sessões, Piastri considera que a equipa teve um bom desempenho no dia inaugural do Grande Prémio do Japão. “Foi divertido… que circuito, é fantástico!”, começou por dizer o piloto australiano. “Ainda tenho espaço para melhorar, penso que foi um dia positivo para a equipa, fomos muito rápidos”.

Experimentando os novos componentes no MCL60, o piloto da McLaren salientou que não pode comparar os desempenhos em Suzuka e Marina Bay, porque são dois traçados com exigências diferentes. “É muito difícil de comparar, porque esta é uma pista muito diferente do que Singapura. Além de serem traçados diferentes, têm asfaltos diferentes”, explicou Piastri sobre as novas evoluções no seu monolugar.

Oscar Piastri terminou o segundo treino livre a 0.5s do seu companheiro de equipa, com Lando Norris a ser um dos mais rápidos da sessão, a 0.464s do registo de Max Verstappen e a 0.144s do segundo piloto mais rápido, Charles Leclerc.