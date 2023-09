F1, GP Japão, Christian Horner e conquista do título: “o resultado de um esforço incrível” | AutoSport

A Red Bull carimbou o título mundial de construtores de Fórmula 1, celebrando pelo segundo ano consecutivo uma conquista no final da corrida do Grande Prémio do Japão. No ano passado foi o título de pilotos, este ano o de construtores, depois de uma corrida em que Max Verstappen esteve a milhas dos adversários, enquanto Sergio Pérez acumulou uma série de situações num curto espaço de tempo, resultando na sua desistência.

“Tem sido um ano fantástico para nós”, começou por dizer o responsável da equipa de Milton Keynes sobre o título coletivo, agradecendo depois o esforço de toda a equipa na fábrica e em pista, além de celebrar com os parceiros da Red Bull esta conquista. “Foi o resultado de um esforço incrível, toda a gente fez o seu trabalho e claro, o Max está num outro nível neste momento, hoje tivemos um desempenho fantástico”.

O britânico abordou também a prova de Pérez em Suzuka, mostrando-se confiante que o piloto mexicano vai dar a volta a esta situação. “Hoje trocou várias asas dianteiras”, reconheceu Horner, salientando depois os momentos que marcaram a curta corrida de Pérez. “Hoje não foi o seu dia, mas vai recuperar na próxima corrida. Tem também grande responsabilidade do nosso sucesso”.

A conquista da Red Bull acontece em ‘casa’ da Honda, seu parceiro técnico que produz as unidades motrizes que são depois montadas em Milton Keynes, na mesma altura em que se celebram os 75 anos da marca nipónica. “Tem sido um bom parceiro da nossa equipa, fico satisfeito por vencermos o campeonato aqui, com a Honda e todos estes fãs. Todo o apoio que tivemos durante o fim de semana foi fenomenal”, concluiu o responsável da Red Bull.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool