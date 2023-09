F1, GP Japão: Charles Leclerc confiante na vantagem da Ferrari sobre a Mercedes | AutoSport

Charles Leclerc terminou o Grande Prémio do Japão na frente dos dois pilotos da Mercedes, uma semana depois de Carlos Sainz ter vencido a prova em Singapura, mantendo também a superioridade sobre Lewis Hamilton na classificação. Desde o regresso da Fórmula 1, após a pausa de verão, os pilotos da Scuderia somaram sempre mais pontos do que a dupla da Mercedes, e por isso Leclerc deu hoje a entender que a Ferrari está agora numa posição mais forte para discutir o segundo posto da classificação dos construtores com a estrutura de Brackley.

“São fortes, na corrida estavam na frente”, disse Leclerc. “Colocaram-nos sob pressão. Dividiram a estratégia entre os seus carros, foi interessante. São fortes em corrida, na qualificação são um pouco mais inconsistentes. Vai ser uma luta renhida porque nós somos mais inconsistentes em corrida, eles são em qualificação, mas tenho a sensação de que aprendemos o suficiente nos últimos fins de semana que nos darão vantagem”.

Fechadas as contas do título para a Red Bull, claramente num patamar diferente das restantes, a luta entre Mercedes e Ferrari pelo segundo posto do mundial está muito interessante, apenas com 20 pontos a separar as equipas depois da 16ª prova da temporada.