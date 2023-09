F1, GP Japão: Bandeira vermelha após acidente de Logan Sargeant | AutoSport

Faltavam cerca de nove minutos e meio para o final do primeiro segmento da qualificação, quando Logan Sargeant perdeu o controlo do Williams FW45 na entrada da reta da meta e bateu nas proteções do circuito de Suzuka, sendo necessário a interrupção da sessão sob bandeira vermelha.

O piloto norte-americano estava a terminar a primeira volta rápida quando colocou duas rodas fora de pista e a partir daí não conseguiu manter o controlo do monolugar.

Charles Leclerc e Carlos Sainz estavam, como outros pilotos, em volta rápida e tiveram de abortar a tentativa, quando Max Verstappen já lidera a tabela de tempos, entrando no segundo 29, com o registo 1:29.878s.