F1, GP Japão, a desilusão: Sergio Pérez | AutoSport

A Red Bull comprovou em Suzuka que o que aconteceu na prova anterior foi apenas um percalço no caminho para o sexto título mundial de construtores, mas se Max Verstappen foi o protagonista de um fim de semana de excelência, Sergio Pérez ficou muito aquém do esperado.

O próprio piloto afirmou que foi um fim de semana pobre, onde sentiu algumas dificuldades nos treinos para acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipa e mesmo com alterações na afinação não conseguiu ficar perto de Verstappen na qualificação, terminando a 0.7s do registo do neerlandês e garantindo apenas o quinto posto da grelha de partida.

A corrida de Pérez foi um desastre, logo a partir da primeira volta. Danos na asa dianteira, após contacto com Carlos Sainz e Lewis Hamilton, colocaram-no fora da discussão pelo pódio, seguindo-se a colisão com o Haas de Kevin Magnussen, estragando também a corrida do adversário ao falhar o ponto de travagem. Talvez fossem os danos no RB19, que Pérez afirma terem de existir além da asa trocada resultado do primeiro incidente, mas o mexicano ficou muito mal na fotografia.

Já ficou mais que garantido que ser companheiro de equipa de Max Verstappen na Red Bull é extremamente difícil. Mas Pérez tentou reverter essa situação e até entusiasmou nos primeiros meses depois da sua entrada, dando a imagem que poderíamos ter uma luta interna na equipa de Milton Keynes. Isso não tem vindo a acontecer e se um piloto tão experiente a lidar com a pressão como Sergio Pérez não o consegue fazer, quem terá essa capacidade?

Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool