F1, GP Grã-Bretanha: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

A corrida de Silverstone foi repleta de boas lutas, excelentes exibições e emoção (tirando a luta pelo primeiro lugar que ficou entregue muito cedo). Com muitos pontos de interesse, desafiamos os leitores AutoSport a escolher qual foi o melhor piloto do dia.

Sem surpresa, Lando Norris foi o piloto mais votado, com 61,2% dos leitores que votaram a escolher o piloto da McLaren. Max Verstappen foi o segundo classificado com 12,1% e Oscar Piastri foi o terceiro mais votado com 9,9% dos votos. Alex Albon (7,3%) e Lewis Hamilton (6,9%) completaram o top 5.

Norris, sem dúvida.

Como não escolher para piloto do dia Max? Um piloto que consegue a pole, a volta mais rápida e vencer a corrida seria óbvio que teria de ser a escolha natural para piloto do dia. Então, volto a perguntar, como não escolher o Max? Porque houve um outro piloto que, num carro inferior, quase conseguiu a pole, arrancou melhor na prova chegando a liderar, lutou para manter a posição (P2) de uma forma brilhante estando equipado com pneus duros contra outro com pneus softs, dando uma verdadeira chapelada neste e ainda conseguindo abrir a distância após defender. Brilhante Lando Norris que não fosse haver um Max em pista seria se calhar o melhor piloto a atuar nela (hesito nesta escolha do segundo melhor piloto entre ele e Alonso).

Voto de louvor para Piastri (é mesmo rookie?) que não fosse um safety car teria direito ao que fez por merecer, o pódio.

Palavra também especial para Albon que começam a faltar adjetivos para o que tem brilhantemente conquistado com um carro que não faz jus ao nome que ostenta.

Checo merece uma palavra de apreço apenas por hoje, onde recuperou muito bem posições em pista, ganhos do-as por mérito próprio e não por ação do carro de segurança. E refiro por hoje porque mais uma vez (embora tenha sido prejudicado por Bottas na qualificação) meteu-se a jeito para ficar em risco de ser eliminado. Tem de ter mais calma na primeira volta lançada que faz, o Q que vale é o 3 e ele tem de perceber que na primeira e segunda fase só tem de fazer o mínimo para passar. Na Q3 aí sim poderá arriscar mais um pouco. Não teve direito a pódio pela qualificação atribuída que teve e tem de perceber que a ânsia de ir ao pote no sábado o está a prejudicar ao domingo.

Podia ser Norris, podia ser Hamilton, podia ser Albon…qualquer uma destas opções será justa.

O meu voto vai para o Norris.

