F1, GP EUA, Sergio Pérez: “Não foi uma qualificação tranquila” | AutoSport

Sergio Pérez passou alguns dias no simulador da Red Bull a preparar o Grande Prémio dos EUA, tentando recuperar a sua performance num novo fim de semana, mas no final da sessão de qualificação queixou-se de problemas na afinação do RB19, admitindo que teve problemas com o equilíbrio do monolugar, terminando com o nono tempo.

“Não foi uma qualificação tranquila”, começou por dizer o piloto mexicano da Red Bull, após a sessão de ontem. “Tive problemas de equilíbrio no carro nas zonas de alta velocidade para baixa velocidade e, principalmente, nas curvas de baixa velocidade. Fizemos algumas alterações que provavelmente não nos ajudaram muito, mas as diferenças na qualificação foram tão curtas que um décimo teria sido um resultado muito diferente. Estamos do lado errado [da pista na grelha de partida], espero que amanhã possamos ter um Shootout melhor e conseguir alguns pontos”.

Sem poder alterar a configuração do carro até ao final da ronda em Austin, o piloto mexicano tem de adaptar-se às tais modificações entre o treino livre e a qualificação que não funcionaram tão bem, colocando-lhe problemas de equilíbrio no RB19. “Nos eventos com Sprint é o que acontece, mas fazem parte do desafio. O vento também muda bastante e tem influência”, concluiu Pérez.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA