F1, GP EUA: Resultado agridoce da McLaren | AutoSport

Acabou por ser um pódio para Lando Norris, por sinal o quarto consecutivo e o sexto da temporada, após uma corrida com sabor agridoce da McLaren, que perdeu Oscar Piastri com danos no carro, fruto de um toque na primeira volta.

Cedo passou o britânico para a liderança do pelotão e ficou reforçada a sua hipótese de lutar pelo triunfo. Na mesma altura, Oscar Piastri teve o toque com Esteban Ocon que mais tarde viria a resultar no abandono prematuro do jovem australiano, que estava numa fase boa da temporada de estreia na Fórmula 1.

Se o primeiro ‘stint’ com o jogo de médios foi muito forte por parte de Lando Norris, ganhando vantagem para Charles Leclerc e manter a distância para os rápidos Lewis Hamilton e Max Verstappen, que se afiguravam como candidatos também ao triunfo final. No entanto, com os jogos de pneus de compostos duros, não tendo Norris mais médios novos disponíveis, o MCL 60 não foi tão eficaz e perdeu terreno para os adversários.

O piloto acabou satisfeito e a verdade é que o McLaren tem ajudado na luta pelo pódio, sendo um dos melhores carros do cenário atual. Pena que o toque tivesse obrigado à desistência de Piastri, o que fez com que a equipa apenas somasse os pontos de Norris. Ainda assim, saem do Texas no quarto posto da classificação dos construtores, deixando a Aston Martin, que também foi muito azarada na corrida, no quinto posto.