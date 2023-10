F1, GP EUA: Regresso de Yuki Tsunoda aos pontos | AutoSport

Yuki Tsunoda foi um dos destaques da corrida do GP dos EUA, depois de ter alcançado o 10º posto da classificação, beneficiando da penalização a Alexander Albon, e ao terminar a prova com a volta mais rápida, somando desta forma dois pontos muito importantes para a AlphaTauri.

O AT04 tinha demonstrado melhor desempenho com as evoluções introduzidas recentemente, mas em Austin os Alfa Romeo e os Haas prometiam estar num patamar mais alto. A realidade é que durante a corrida os dois pilotos da equipa italiana estiveram a rondar os pontos, perdendo depois Daniel Ricciardo o contacto com o seu companheiro de equipa, enquanto o piloto japonês voltou a pontuar, colocando a sua equipa a cinco pontos da Haas.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA