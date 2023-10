F1, GP EUA: Recorde a grelha de partida | AutoSport

A grelha de partida para o Grande Prémio dos EUA sofreu alterações desde a qualificação realizada na sexta-feira, com quatro carros a saírem do pitlane, deixando apenas 16 carros na reta principal do Circuito das Américas à espera do apagar do semáforo. Charles Leclerc arranca da pole position, tendo ao seu lado Lando Norris, enquanto o tricampeão Max Verstappen sai do sexto posto.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA