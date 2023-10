F1, GP EUA: Prioridade da Williams é conter ameaça da Alfa Romeo e Haas | AutoSport

Nem só de lutas pelos primeiros lugares vive a Fórmula 1 e a discussão no fundo do pelotão está tão tensa como entre Mercedes e Ferrari ou Aston Martin e McLaren, por exemplo, por isso Alexander Albon garante que no GP dos EUA a prioridade da Williams é não permitir que os seus adversários diretos possam somar pontos. Com todas as evoluções introduzidas no FW45 em corridas passadas, a Alfa Romeo melhorou um pouco o seu ritmo com as atualizações recentemente apresentadas e a Haas esperou até Austin para dar a conhecer as mudanças no VF-23 que podem ajudar a equipa a dar um passo em frente, principalmente em ‘stints’ longos, onde se percebeu que o monolugar perde para os concorrentes.

Por isso, Albon explicou que a corrida da Williams “não é tanto pelos pontos, a nossa corrida é para garantir que os Haas e os Alfas não marcam pontos. Vamos ver o que conseguimos fazer, porque temos ritmo, por isso podemos desafiar, podemos meter-nos no caminho deles”.

O piloto tailandês pensa que com a temperatura mais baixa da pista texana, os monolugares de Grove são “mais rápidos do que eles em ritmo de corrida”, apesar de considerar o vento desafiante para a corrida de mais logo.

Após a confirmação do arranque dos dois Haas e Aston Martin da via de saídas das boxes, Alexander Albon e Logan Sargeant são os últimos da grelha de partida, enquanto Valtteri Bottas sai do lugar imediatamente à frente do piloto tailandês (13º) e Zhou Guanyu está um pouco mais à frente (12º).

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA