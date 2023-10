F1, GP EUA: Pilotos da Aston Martin e da Haas arrancam do pitlane | AutoSport

Não está a ser um Grande Prémio muito fácil para a Aston Martin e por isso a equipa de Silverstone arrisca para a corrida de mais logo, arrancado Fernando Alonso e Lance Stroll da via de saída das boxes por alteração dos dois monolugares em situação de parque fechado. Os dois carros vão começar a prova com configurações diferentes para avaliar o desempenho do novo fundo.

Depois de terem feito poucas voltas no único treino livre com evoluções em ambos os carros, apesar da equipa estar confiante que há melhorias e que estão mais rápidos do que no Catar, vão experimentar configurações diferentes para se perceber se de facto há ganhos com o novo fundo.

As primeiras indicações dão conta que Alonso vai iniciar a corrida com as especificações da prova anterior e Stroll com as atualizações, mas configuração diferente do que até agora no fim de semana.

Também os pilotos da Haas vão partir do pitlane. Nesta caso, a equipa alterou a configuração que percebeu estar errada ontem para analisar o pacote de evoluções que introduziu neste Grande Prémio.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA