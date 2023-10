F1, GP EUA, Pierre Gasly: “muito satisfeito com o nosso desempenho” | AutoSport

Pelo segundo Grande Prémio consecutivo a Alpine alcançou a Q3 com ambos os carros, com Pierre Gasly a qualificar-se com o sétimo tempo mais rápido e Esteban Ocon em oitavo para a corrida de domingo.

No segundo fim de semana consecutivo de formato Sprint, depois do Catar, os franceses começaram com o pé direito em Austin, apesar da dupla ter terminado a sessão de treinos fora do top 10, mas na qualificação ambos os pilotos alcançaram o derradeiro segmento da qualificação, com pneus macios usados. Gasly terminou em sétimo com a sua melhor volta em 1:35.089s.

“Foi uma boa qualificação para nós e a nossa segunda presença na Q3 consecutiva depois do Catar”, explicou Pierre Gasly no final da sessão. “Estou muito satisfeito com o nosso desempenho de hoje e o carro esteve muito bem desde o início do dia, o que é importante nos fins de semana de Sprint com apenas uma sessão de treinos. Fizemos algumas melhorias entre o treino e a qualificação e, a partir daí, tudo correu bem para nós. Foram diferenças muito pequenas, menos de um décimo entre alguns carros, e senti que tirei praticamente tudo da minha volta na Q3. É sempre bom estar a lutar pelas primeiras posições”.

Na corrida de Sprint, o piloto francês quer “tentar fazer mais do mesmo” e acredita ser possível “estar na luta para conquistar alguns pontos”. A dupla francesa da Alpine está fora dos 10 primeiros do campeonato do Mundo, atrás de Lance Stroll que, como aconteceu com Fernando Alonso, foi eliminado na Q1 depois de um dia muito complicado para a Aston Martin.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA