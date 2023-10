F1, GP EUA: Max Verstappen vence corrida pressionado por Lewis Hamilton | AutoSport

A 50ª vitória da carreira de Max Verstappen na Fórmula 1 não foi tão confortável como várias das anteriores desta temporada, uma vez que terminou com 2.2 segundos de vantagem para Lewis Hamilton. O britânico tentou de tudo para alcançar o neerlandês, que teve de gerir na fase final da corrida devido a um problema de travões. Lando Norris fechou as posições de pódio, de uma das mais disputadas corridas numa temporada que tem sido dominada por Verstappen e a Red Bull.

Yuki Tsunoda alcançou a volta mais rápida na última das 56 voltas da corrida, somando dois pontos no Grande Prémio dos EUA, após ter terminado no 10º posto da classificação.

Uma bela discussão entre Lewis Hamilton e Lando Norris pela segunda posição a seis voltas do final da corrida, deu alguma margem a Max Verstappen, que vinha a gerir um problema de travões no RB19. O neerlandês manteve a sua vantagem para o adversário, conseguindo a 50ª vitória da carreira na Fórmula 1, com Hamilton a conquistar um bom pódio na corrida norte-americana, enquanto os turnos de condução de Norris com pneus duros não foram tão bons quanto o inicial com composto médio e o jovem piloto terminou no último degrau do pódio.

Foi uma corrida sem qualquer bandeira amarela ou período de Safety Car, com muita gestão a certa altura e estratégias diferentes entre os protagonistas do Grande Prémio dos EUA. Após um bom arranque de Lando Norris, que assumiu a liderança na travagem para curva 1 após o apagar do semáforo, o britânico entrou na discussão da vitória, apesar de se esperar a recuperação de Max Verstappen, quinto nos primeiros metros da corrida, depois de largar de sexto. Lewis Hamilton não começou tão bem, tendo sido pressionado na passagem pela curva 1. Ficou atrás dos dois Ferrari, não esperando muito para os ultrapassar. A partir daí foi uma luta a três pela vitória, com alguma vantagem para Verstappen, apesar do problema com os travões do RB19, com diferentes momentos escolhidos pelas equipas para trocar de pneus.

Na fase final, Lando Norris não aguentou o ritmo mais elevado de Lewis Hamilton, passando o piloto da Mercedes a perseguir Max Verstappen, enquanto Carlos Sainz, que deixou Charles Leclerc para trás fruto do monegasco ter parado apenas uma vez, tentou alcançar Norris pela última posição do pódio, sem sucesso, sendo este o terceiro pódio consecutivo do britânico da McLaren.

Carlos Sainz alcançou o seu melhor resultado no Circuito das Américas ao terminar no quarto posto, à frente de Sergio Pérez que teve uma corrida complicada e sem qualquer hipótese de um resultado melhor do que este. O momento realmente é complicado para o piloto da Red Bull.

Seguiu-se na classificação Charles Leclerc (que largou da pole), que não ficou muito satisfeito com a estratégia decidida pela Ferrari de apenas uma paragem, George Russell – que demonstrou dificuldades durante todo o fim de semana – e Pierre Gasly, o único piloto da Alpine a terminar a prova norte-americana.

A fechar os dez primeiros classificados, Lance Stroll, que beneficiou da decisão da Aston Martin em sair do pitlane após alterações na configuração do AMR23 e terminou no nono posto, enquanto Yuki Tsunoda aproveitou s exageros constantes de Alexander Albon, que ainda vai ser investigado pelo Colégio de Comissários Desportivos por violações sistemáticas dos limites de pista, e consequente penalização de 5 segundos para assumir o décimo posto. O japonês somou mais um ponto, como referimos antes, pela volta mais rápida da corrida.

Como tudo se passou

Depois da Sprint vencida por Max Verstappen com alguma tranquilidade, o piloto neerlandês arrancou para o Grande Prémio dos EUA do sexto posto da grelha de partida, que se apresentava mais ‘despida’ do que o normal, uma vez que apenas 16 carros estiveram parados na reta principal do Circuito das Américas à espera do apagar do semáforo, com Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso e Lance Stroll a partirem da via de saída das boxes.

Dos 20 pilotos, apenas Hülkenberg e Stroll arrancaram com pneus duros, todos os outros escolheram o composto médio da Pirelli.

Vimos um bom arranque de Lando Norris, que travou para a curva 1 já na frente do pelotão, com Lewis Hamilton envolvido em luta com Carlos Sainz e a perder o terceiro posto para o piloto espanhol. Os monolugares de Oscar Piastri e Esteban Ocon tocaram-se nos ‘Esses’ do setor inicial, numa altura em que Max Verstappen tinha alcançado o quinto lugar da classificação. O piloto francês da Alpine ficou com danos visíveis no seu A523.

Enquanto Norris passou a contar com 2.5 segundos de vantagem para Charles Leclerc nas primeiras quatro voltas, Hamilton pressionava Sainz, ultrapassando-o à entrada do último setor da pista nessa mesma volta. O piloto espanhol da Ferrari voltou a perder mais uma posição após a ultrapassagem de Max Verstappen. No entanto, não era apenas um piloto da equipa italiana a sentir dificuldades numa fase tão prematura, uma vez que Leclerc perdia tempo para Norris e via Hamilton a encurtar bastante a desvantagem. A manobra de ultrapassagem foi bem sucedida na sexta volta, passando o britânico a ter apenas o compatriota da McLaren à sua frente, a 3.1s de diferença entre ambos.

O toque entre o Alpine de Ocon e o McLaren de Piastri resultou no abandono do piloto francês na volta 7. Restavam 19 carros em pista, liderados por Lando Norris. Mais tarde, na volta 10, também o australiano teve de regressar à box para desistir.

Nesta altura da corrida, Alexander Albon, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas pararam para troca de pneus, depois de Zhou Guanyu o ter feito antes, enquanto em pista Verstappen deixou para trás Leclerc, alcançando o terceiro posto da classificação, apesar de estar com um ritmo mais conservador, a gerir claramente os pneus médios com que começou a corrida.

Ainda sem pararem, Lewis Hamilton e Max Verstappen encurtaram a diferença para o líder Lando Norris, tendo o neerlandês parado na volta 17, uma tentativa de ‘undercut’ aos seus adversários, regressando à pista com pneus médios. Norris foi chamado à box para deixar os pneus usados e voltar à corrida com pneus duros, que não tinha mais jogos novos do composto médio.

Lewis Hamilton herdou a liderança da corrida, seguido de Charles Leclerc e George Russell, que também não tinham parado, mas na volta 19 – na mesma altura em que Verstappen ia na sua segunda volta rápida consecutiva – falhou a travagem na curva 1 e perdeu muito tempo para os seus perseguidores. A vantagem era suficientemente confortável para manter Leclerc longe.

A estratégia da Mercedes na chamada para a troca de pneus médios para duros de Hamilton beneficiou Max Verstappen, porque o britânico perdeu a posição para o neerlandês nessa altura, que passava a perseguir Lando Norris.

Gerindo os pneus duros, abrindo a possibilidade de apenas uma paragem, Lando Norris ficou pressionado por Max Verstappen perto do meio da corrida, enquanto Lewis Hamilton tentava encurtar os mais de seis segundos de desvantagem para a dupla à sua frente. Na volta 28, aproveitando o DRS, Verstappen consumou a ultrapassagem e assumiu a liderança do pelotão.

O terceiro classificado aumentou o ritmo, enquanto o líder e o segundo classificado se mantinham próximos, apesar da diferença de composto de pneus. O neerlandês queixou-se dos travões, na mesma altura que Norris perdia terreno para o líder e via Hamilton mais próximo.

Com uma paragem eficaz, Lando Norris regressou à pista com um novo jogo de pneus duros e no sexto posto, atrás de Sainz, Sergio Pérez e Charles Leclerc. A Red Bull respondeu na volta seguinte montando pneus duros no monolugar de Verstappen, parando logo de seguida Sainz, mantendo-se na frente de Norris.

No final da volta 38, Lewis Hamilton parou a segunda vez, regressando com pneus médios para a pista e enquanto saía da via das boxes, Max Verstappen ultrapassou Charles Leclerc, assumindo a liderança de novo, perseguido por Lando Norris, que deixou o monegasco para trás logo a seguir, uma vez que o piloto da Ferrari ainda não tinha parado pela segunda vez. Lewis Hamilton não demorou muito a imitar os seus dois adversários, voltando a vitória final a ser disputada por estes três pilotos.

Ao mesmo tempo que Hamilton recuperava terreno a Lando Norris e Max Verstappen tinha de gerir um momento mais complicado com o problema nos travões, Carlos Sainz alcançou o seu companheiro de equipa para o passar.

Entre os três que seguiam na frente da classificação, Norris deixou-se apanhar por Hamilton, que tinha ainda algumas voltas para tentar alcançar Verstappen. Chegou a ter apenas 1.7 segundos de desvantagem, à entrada para a última volta, mas sem ter uma oportunidade para sequer tentar a manobra de ultrapassagem. Ganhou Max Verstappen mais uma vez, mas numa corrida que entreteve, como é normal no Circuito das Américas. Lewis Hamilton alcançou um bom resultado com o 2º lugar e Lando Norris subiu ao pódio pela terceira vez consecutiva.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool