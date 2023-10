F1, GP EUA: Max Verstappen foi o mais rápido da Sprint Shootout | AutoSport

Max Verstappen foi o piloto mais rápido na qualificação para decidir a grelha de partida da corrida Sprint de mais logo, com o registo 1:34.538s., mas num segmento em que os dez pilotos saíram para a pista para apenas uma tentativa de volta rápida, os quatro mais rápidos ficaram separados por apenas 0.1s.

Os dois pilotos da Ferrari estiveram muito rápidos nos segmentos anteriores, mas no final foi Verstappen quem concluiu mais rápido a sua volta na SQ3, o que acontece pela terceira vez esta temporada e depois de um pião durante o SQ2, deixando Charles Leclerc a 0.055s. Lewis Hamilton (+0.069s) e Lando Norris (1.101s) vão estar lado a lado na segunda fila da grelha de partida.

Hamilton esteve novamente mais rápido do que George Russell, à semelhança do que aconteceu na qualificação de ontem, tendo o mais novo dos britânicos da Mercedes terminado a 0.661s de Verstappen, ocupando o oitavo posto da grelha de partida, atrás de Oscar Piastri (+0.356s), Carlos Sainz (0.401s) e Sergio Pérez (0.503s). O surpreendente Alexander Albon terminou a Sprint Shootout com o nono crono da SQ3 e Pierre Gasly fechou os dez primeiros.

Durante o Shootout a Aston Martin voltou a não conseguir alcançar o último segmento, mas desta vez um pouco melhor do que aconteceu ontem, uma vez que Fernando Alonso e Lance Stroll vão arrancar no 12º e 14º postos da grelha de partida, respetivamente. Mas a grande surpresa acabou por ser Alexander Albon, que discutiu o SQ3 – Logan Sargeant foi o 20º da sessão – enquanto, comparativamente à qualificação de ontem, Esteban Ocon não conseguiu a passagem para a discussão final da pole.

O que aconteceu durante a qualificação?

Os Ferrari cedo passaram para a liderança da tabela de tempos na Q1, mas com pneus médios Max Verstappen alcançou o crono de 1:35.997s, deixando Charles Leclerc e Carlos sainz a 0.3s., seguindo-se George Russell, Sergio Pérez e Esteban Ocon. A menos de minuto e meio para o final do primeiro segmento da Sprint Shootout estavam em posições de eliminação Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Logan Sargeant.

Nos momentos finais da SQ1, Leclerc melhorou o seu anterior registo, ficando a 0.002s. do tempo de Verstappen, com Alexander Albon a dar um salto enorme na tabela de tempos, terminando este segmento a 0.233s do neerlandês, no terceiro lugar.

Ficaram eliminados os dois pilotos da Haas, Bottas, Tsunoda e Sargeant, enquanto George Russell será investigado após a Shootout por possível impedimento a Leclerc e Lewis Hamilton queixou-se de um toque na traseira do AlphaTauri de Yuki Tsunoda depois deste o bloquear.

Apenas oito carros saíram para a pista nos primeiros minutos da SQ2, com Max Verstappen a registar o primeiro tempo de referência em 1:35.181s, sendo seguido de Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Para os últimos 3 minutos de segmento da Shootout saíram todos os restantes pilotos, os quinze com pneus médios novos.

Na última tentativa de Verstappen foi marcada pelo pião na curva 9, mas o tempo registado na primeira tentativa foi o suficiente para manter a liderança da tabela de tempos, enquanto Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll e Zhou Guanyu a serem eliminados, enquanto Alexander Albon reservava para si um lugar entre os dez que seguiam para a SQ3 e os dois Mercedes também, acima do tailandês da Williams na sétima e oitava posição.

Nos primeiros minutos da SQ3 não entrou nenhum dos 10 pilotos que iam disputar a pole position para a corrida Sprint. Todos apontaram para apenas uma tentativa com pneus macios. Verstappen foi o primeiro a sair, seguido dos restantes nove, enquanto Pierre Gasly, George Russell e Sergio Pérez entraram em pista com pneus usados.

Sem muito espaço de manobra para cometer qualquer deslize durante a única volta, Verstappen registou o crono de 1:34.538s, enquanto Lando Norris parecia poder discutir a volta mais rápida com o adversário neerlandês, no entanto, no último setor o britânico perdeu tempo, permitindo que Leclerc e Hamilton terminassem com um tempo mais rápido do que o seu. Mesmo assim, a 0.101s do tricampeão do mundo de Fórmula 1.

Foto: Chris Graythen/Getty Images/Red Bull Content Pool