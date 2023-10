F1, GP EUA, Max Verstappen: Depois de luta inicial com Leclerc “pude controlar o ritmo” | AutoSport

Max Verstappen esteve apenas sob pressão nos primeiros metros da corrida Sprint, ganhando depois da curva 1 uma vantagem confortável que foi aumentando e gerindo até ao final das 19 voltas.

O vencedor da corrida Sprint explicou que após o arranque, na luta com Charles Leclerc “foi muito à justa, mas felizmente há muito espaço na curva 1 e correu tudo bem. Depois disso pude controlar o ritmo e no final diverti-me um pouco, quando forcei o andamento”.

Apesar da vitória confortável, o piloto neerlandês sublinhou alguns problemas para manter o RB19 afastado de Lewis Hamilton no início da corrida. “Como consegui ganhar oito ou nove décimos durante algumas voltas, pude controlar na travagem, mas o DRS, com estas grandes asas, é muito poderoso aqui. Depois de sair da margem do DRS pude gerir o ritmo, controlar até ao fim”.

Amanhã a tarefa é diferente, como deixou claro Max Verstappen na entrevista pós-Sprint, mas quer divertir-se “com algumas ultrapassagens e espero poder vencer”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA