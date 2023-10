F1, GP EUA: Limites de pista alterados | AutoSport

A FIA alterou os limites de pista em três curvas do Circuito das Américas onde as infrações aconteceram com mais frequência no dia de ontem, resultando em menos episódios durante a Sprint Shootout de hoje.

É um tema recorrente na Fórmula 1 e não parece haver forma de deixar de se debater sobre ele. Vários tempos por volta foram apagados ontem durante a sessão de qualificação do GP dos EUA, tendo como base para essa decisão o exceder dos limites de pista, como aconteceu, por exemplo, ao registo de Max Verstappen que lhe dava a pole position para a corrida de domingo. Assim, e de forma a ir de encontro às opiniões dos pilotos, reunidos com a FIA no habitual briefing de sexta-feira, foi alargada “a linha branca no exterior das curvas 9, 12 e 19”, confirmou hoje a entidade federativa. “Isso para dar aos pilotos um pouco mais de margem nestas curvas”, declarou a FIA, que apenas teve de apagar um tempo durante a sessão de hoje para a atribuição das posições da grelha de partida da Sprint. Neste caso, foi Pierre Gasly que cometeu a infração e viu um dos seus registos apagados.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool