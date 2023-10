F1, GP EUA, Lewis Hamilton: “Feliz por estarmos um pouco mais próximos” da Red Bull | AutoSport

Lewis Hamilton aproveitou a discussão entre Max Verstappen e Charles Leclerc para recuperar terreno depois de um arranque menos bem conseguido comparativamente aos seus adversários à sua frente. Conseguiu ultrapassar o piloto monegasco da Ferrari passando pela escapatória na curva 1 e tentou alcançar o líder do pelotão, mas não o conseguiu. Ficou-se pelo segundo lugar na Sprint, um bom resultado que dá mostra de alguma evolução no W14.

“Foi uma corrida divertida. Muita luta na curva 1, ultrapassei o Charles [Leclerc] e tentei aproximar-me do Max [Verstappen], mas o melhor ritmo dele é inegável neste momento. Estou feliz por estarmos um pouco mais próximos apesar de ainda haver um longo caminho para poder acompanhar o ritmo dele [Verstappen] durante a corrida, mas fora isso, estou contente por regressar ao pódio [três primeiros na Sprint]”.

“Vai ser útil estarmos à frente [de Verstappen], penso que não demorará a estar próximo de nós, com o ritmo que demonstrou hoje, mas estou ansioso por poder lutar com Charles e Lando [Norris], estamos todos muito próximos em termos de andamento e espero poder divertir-me amanhã. Seria bom mantermos o Max atrás, se isso não acontecer, não há problema”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA