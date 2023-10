F1, GP EUA: Lando Norris lidera a meio da corrida, perseguido por Max Verstappen | AutoSport

Lando Norris voltou à liderança do pelotão na corrida do GP dos EUA depois das primeiras paragens, enquanto a troca de Max Verstappen correu bem, comparativamente a Lewis Hamilton, que perdeu a posição para o neerlandês quando saia do pitlane. O britânico detém 0.6s de diferença para Verstappen.

Norris segue com pneus duros, assim como Hamilton, enquanto Verstappen tem pneus médios e força agora um pouco mais o seu ritmo. Os dois Ferrari perderam posições após as primeiras voltas da corrida, depois de um arranque menos bem conseguido de Charles Leclerc, vendo Norris a travar para a curva 1 já à sua frente.

Quem também ainda não conseguiu mostrar mais, foi Sergio Pérez, que entre queixas sobre os limites de pista de George Russell ocupa o quinto posto entre os dois Ferrari.

De fora estão já Esteban Ocon e Oscar Piastri, resultado de um toque entre ambos na volta 1.