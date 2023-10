F1, GP EUA, George Russell: “a certa altura parecia que nem sequer ia passar à Q3” | AutoSport

O quinto lugar da grelha de partida alcançado por George Russell no final da sessão de qualificação de ontem, acabou, na opinião do piloto britânico, por ser um bom resultado, uma vez que chegou a acreditar que podia ter sido pior.

Enquanto Lewis Hamilton estava entre os mais rápidos, George Russell passou por algumas dificuldades na sessão de qualificação, como aconteceu no segundo segmento, quando alcançou a passagem à Q3 com o nono tempo, a 0.6s de Charles Leclerc.

“Para mim, foi um dia muito difícil”, disse Russell. “Estive longe do ritmo, não sei bem porquê. Tenho-me sentido muito bem e, com a atualização, podemos sentir a melhoria [no W14], mas foi um dia um pouco estranho para mim, por isso estou muito satisfeito com o quinto lugar [da grelha de partida], porque a certa altura parecia que nem sequer ia passar à Q3”.

Ainda assim, o piloto britânico está otimista para a Sprint, explicando que normalmente, o dia de sábado é sempre melhor do que a sexta-feira para a sua equipa nos Grandes Prémios com este formato e para domingo, o “quinto lugar é um ótima posição para começar”, até porque as simulações no treino livre deram a indicação da Mercedes ter o terceiro melhor carro nos ‘stints’ mais longos.

Foto: Wolfgang Wilhelm/Mercedes