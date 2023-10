F1, GP EUA: Formato Sprint “não ajudou” à venda de bilhetes | AutoSport

Não houve mais procura pelos bilhetes para o dia de sábado do Grande Prémio dos EUA no Circuito das Américas (COTA) comparativamente aos anos anteriores, apesar de ser um fim de semana com formato de corrida Sprint, assegurou o promotor do evento.

São vários os promotores locais que desejam receber o novo formato da Fórmula 1 e um dia completamente dedicado à corrida Sprint, no entanto em Austin isso não ajudou à venda de bilhetes para o dia de sábado. O responsável máximo pelo COTA, Bobby Epstein, revelou que a realização da corrida sprint não foi o sucesso comercial que previa para atrair mais público.

Não ajudou. É uma surpresa”, referiu Epstein durante o evento no COTA, citado pelo Autosport britânico. “[…] penso que ainda não se sabe se a corrida Sprint é algo que os adeptos estão a aceitar ou se é mais controversa. Há pessoas que apoiam e são defensores da corrida [Sprint] e há outras que dizem: ‘Gosto da forma como está’. Nesta altura, ainda é uma experiência”.Questionado se poderia ter sido o facto da Fórmula 1 atual ser dominada por uma equipa e um piloto e não o formato do fim de semana a determinar a procura de bilhetes, o responsável esclareceu que “ a única forma de responder a isso é que o domingo continua a ser tão forte como no ano passado”, acrescentando que “o sábado deste ano [a venda de bilhetes] foi um pouco menor do que o sábado do ano passado, e ainda assim temos uma corrida de sprint este ano. Portanto, essa é a única coisa que mudou”.

Sem se querer adiantar se em 2024 se volta a repetir a realização da corrida Sprint em Austin, justificando que é necessário discutir a questão com a F1, Bobby Epstein revelou que não se importaria se houvesse “alguma rotatividade” entre os promotores dos vários Grandes Prémios para receber este formato.

