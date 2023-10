F1, GP EUA: Estratégia da Ferrari não agradou a Charles Leclerc | AutoSport

A estratégia da Ferrari de uma paragem para Charles Leclerc para a corrida do Grande Prémio dos EUA não beneficiou o piloto monegasco, um pouco como aconteceu quando arriscaram e montaram pneus macios no SF-23 de Carlos Sainz para a corrida Sprint.

Enquanto o piloto espanhol alcançou o quarto posto da classificação, parando duas vezes e terminando a corrida com pneus duros novos, tendo ainda a esperança de alcançar Lando Norris pelo pódio, o que acabou por não acontecer, Leclerc ficou irritado no rádio com a decisão de fazer apenas uma paragem no seu caso. Foi facilmente ultrapassado por Sergio Pérez no final, caindo para o sexto posto. No entanto, desde início que se percebeu que os Ferrari tinham de gerir mais o seu ritmo do que aconteceu com o Red Bull de Max Verstappen, o Mercedes de Lewis Hamilton e o McLaren de Lando Norris. Com pneus duros pareceu que o SF-23 conseguiu um melhor andamento e talvez devesse ter sido assim também no carro de Leclerc, mas a equipa comprometeu-se com uma paragem e não funcionou tão bem.

No entanto, apesar das decisões estratégicas da equipa italiana voltarem a ser discutidas, a Ferrari perdeu apenas 3 pontos para a Mercedes após a ronda norte-americana.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA