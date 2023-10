F1, GP EUA: Charles Leclerc mais confiante no SF-23 depois do Japão | AutoSport

Charles Leclerc alcançou a terceira pole position da temporada no GP dos EUA, numa altura em que assegura estar mais confiante com o SF-23, depois das evoluções introduzidas pela Ferrari no Japão.

Ainda não venceu uma corrida, como aconteceu com o seu companheiro de equipa, mas o piloto monegasco admitiu que não confiava no monolugar italiano pela perda de aderência que demonstrou até a Ferrari introduzir as atualizações para Suzuka.

Leclerc explicou, na conferência pós-qualificação, que as evoluções do Japão solucionaram “exatamente aquilo de que me tenho vindo a queixar desde o início da época”, acrescentando que “tínhamos um carro que era muito inconstante, com sobreviragem, perdíamos muita aderência e esta atualização foi exatamente para isso. E isso ajudou-nos ou ajudou-me a ganhar um pouco mais de confiança e a configurar o carro de uma forma que eu prefiro. E a ter uma frente um pouco mais forte, o que normalmente é algo que me agrada. Por isso, sim, sinto-me mais à vontade com o carro desde então”.

O monegasco da Ferrari acredita, mesmo sentindo-se melhor com o SF-23, que “ainda há muito trabalho a fazer. Por isso, temos de continuar a esforçar-nos, mas demos alguns passos em frente, sem dúvida”, disse.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA