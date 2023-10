F1, GP EUA: Azar bateu à porta da Alpine e da Aston Martin | AutoSport

Compensou a decisão da Aston Martin alterar a configuração dos seus dois monolugares e arrancarem ambos do pitlane para a corrida do GP dos EUA, no entanto um problema com o AMR23 de Fernando Alonso numa fase adiantada da prova, obrigou o piloto espanhol a abandonar quando estava na luta pelos pontos, como acabou por acontecer a Lance Stroll. Teria sido uma excelente recuperação da equipa de Silverstone, que inverteu uma situação negativa e iria tirar ainda mais dividendos da sua ação.

Na Alpine, num fim de semana positivo para a equipa francesa, Esteban Ocon envolveu-se no toque com Oscar Piastri na confusão da volta de abertura da corrida e terminou cedo a sua participação. Possivelmente, teria estado na luta pelos pontos.

O companheiro de equipa, Pierre Gasly, que usou no fim de semana um design de capacete a recordar François Cevert, alcançou o oitavo posto com uma boa corrida no meio do pelotão. Caiu para décimo no final da primeira volta, antes de subir até ao oitavo, em resultado das desistências de Ocon e Piastri. Depois de duas paragens nas boxes, Gasly teve de se defender dos Aston Martin que se esforçavam por atacar na fase final, ficando depois apenas com Lance Stroll até à volta 56 do GP.