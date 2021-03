F1: GP Emilia Romagna deverá ser à porta fechada

A segunda prova do campeonato 2021 de F1 deverá acontecer à porta fechada.

A notícia é avançada pelo motorsportweek.com. O aumento das medidas para travar a pandemia, a prova não deverá receber público, ao contrário da primeira corrida do ano que terá público que tenha sido vacinado para a Covid-19. A terceira prova do ano, o GP de Portugal também será feito à porta fechada. O público deverá voltar às pistas na segunda metade do ano, quando o processo global de vacinação estiver adiantado Até lá, as probabilidades dos fãs verem os carros ao vivo são diminutas.