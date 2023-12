F1: GP em Madrid ainda não é uma realidade, avisa FIA | AutoSport

Carmelo Sanz de Barros, Presidente do Senado da FIA e responsável máximo do Real Automóvil Club de España (RACE), chama a atenção que as notícias recentes sobre o acordo já fechado entre a Fórmula 1 e os promotores privados que querem levar a disciplina para a capital espanhola, Madrid, não significam que o Grande Prémio seja uma realidade, porque o processo não está a ser bem conduzido, até porque a Federação Espanhola não recebeu qualquer proposta para analisar e fazer chegar à FIA.

Em declarações a duas publicações espanholas durante a Gala da FIA no Azerbaijão, Carmelo Sanz de Barros esclareceu que “não acredito que o processo esteja a ser seguido” em relação às notícias que vieram a público na semana passada relativas à realização de uma prova de Fórmula 1 num circuito citadino em Madrid, admitindo até que se trata de “ruído” para acicatar as relações entre a capital do país e Barcelona, que recebe o GP de Espanha atualmente.

Assegurando que como natural de Madrid gostaria de ver a F1 naquela cidade, Carmelo Sanz de Barros avisa que “como presidente da RACE, o que é que posso dizer? A última vez que Madrid teve F1 foi em 81. Ter a Fórmula 1 em Madrid é um desejo de muita gente, mas penso que, e esse é o risco destas coisas, há um processo claro para ter um Grande Prémio num lugar, e não acho que o processo esteja a ser seguido, nem que os passos do processo tenham sido dados, ao contrário do que se pode ler”.

Para o responsável da FIA e da RACE, o processo deve sempre começar pela autoridade nacional, neste caso a Federación Española de Automovilismo. “Sempre que se pretende realizar uma corrida num país, recorre-se a eles. E até à data, a Federação Espanhola recebeu este projeto para o analisar, estudar e abordar? Não, não recebeu”.

O presidente da federação espanhola, Manuel Aviñó é também vice-presidente da FIA na Europa e segundo Sanz de Barro, “quando a federação espanhola considera que este projeto é válido e que está interessada, encaminha-o para a FIA. Porquê? Porque estamos a falar de qualquer circuito citadino e, em casos como este, a primeira coisa a fazer é homologar, certificar, coisas do género. Quem faz todo este processo? A FIA. A federação espanhola não recebeu nada, portanto não canalizou nada para a FIA, a FIA não recebeu nada. Ninguém, nenhum engenheiro, ninguém tem estado a trabalhar até agora neste projeto que tem sido noticiado na imprensa nos últimos dias”.

O responsável da FIA assume que nenhum documento foi entregue à federação espanhola ou à FIA, começando-se este projeto pelo “telhado”. Ainda pode acontecer o processo seguir os trâmites normais e haver lugar a um GP em Madrid, mas Carmelo Sanz de Barros deixa claro que “há um processo que temos de respeitar e há outras pessoas à espera. E, para além disso, temos a situação política espanhola com o governo, porque também tenho lido muito sobre Madrid estar a tentar roubar [a F1] a Barcelona, a tentar matar Montmeló, ou coisas do género. Até agora, nada. E isso é outra coisa que temos de avaliar melhor. Espanha pode ter duas corridas no calendário? Sim, temos três nos Estados Unidos, temos duas em Itália. Porque não? Já as tivemos antes? Sim. É fácil? Não. É possível? É possível, mas até agora, com toda a procura [a F1 tem], não me parece que vá ser fácil”, concluiu.

