F1, GP dos Países Baixos: Uma ou duas paragens? Eis a questão | AutoSport

Zandvoort é uma pista espetacular, com um traçado fluido e rápido, mas que nem sempre proporciona as melhores oportunidades de ultrapassagens. Com as temperaturas baixas e com a menor degradação térmica que se deverá sentir, haverá equipas tentadas em fazer apenas uma paragem com a posição de pista a ser prioridade. Mas a estratégia de duas paragens é mais rápida e por isso terá de ser um exercício feito com algum cuidado.

Segundo a Pirelli a estratégia mais rápida implica começar com os macios, para depois fazer um stint com médios, regressando aos macios para as últimas voltas. Começar com os pneus macios oferece a melhor hipótese de ganhar lugares na largada, mas exige cuidados de gestão até a primeira janela de paragens entre a volta 15 e 20. A partir daí, pneus médios até a volta 50 softs no final e um último esforço com pneus macios. Há também a hipótese de começar com macios e colocar pneus duros, com um stint intermédio mais longo, para uma ponta final mais agressiva.

Para quem optar por uma paragem apenas, começar com macios e colocar médios pode ser hipótese, apesar da estratégia mais rápida ser a de começar com médios (algo que não deverá agradar à grande maioria) para depois colocar duros.

Segundo os dados da F1, a Red Bull tem vantagem no ritmo de corrida, seguindo-se a Aston Martin, com a Mercedes e McLaren por perto. Resta esperar para ver o que faz a meteorologia, pois é esperada chuva esta manhã e com temperaturas baixas, a pista poderá demorar mais a secar. Não se espera que a chuva apareça durante a corrida, mas já vimos a meteorologia pregar partidas este ano.

Foto: Martin Trenkler