F1 GP dos Países Baixos, TL3: Pierre Gasly foi o mais rápido em sessão encurtada

O TL3 teve pouco menos de 20 minutos de ação em pista. Além da pista molhada, um incidente com Logan Sargeant obrigou a uma reparação demorada das barreiras que comprometeu a sessão. Pierre Gasly foi mais rápido, num treino que terminou com um pequeno sprint, sem que os tempos sejam representativos.

A meteorologia voltou a dar dores de cabeça aos pilotos e às equipas. Com a chuva a regressar a Zandvoort, com uma temperatura do ar de 18,7 °C e temperatura de pista de 20,2 °C, os pilotos foram para a pista com os pneus intermédios e, em alguns casos, os pneus de chuva, que rapidamente deram lugar aos pneus marcados a verde.

Foram os homens da Haas abrir as hostilidades e ainda nos primeiros dez minutos da sessão, Nico Hülkenberg voltou a ter uma saída de pista motivada por problemas nos travões, uma dificuldade que se arrasta desde ontem. Os pilotos iam acumulando voltas, com tempos longe das referências.

Mas quando chegamos aos 15 minutos da sessão foram mostradas bandeiras vermelhas. Logan Sargeant foi um pouco mais agressivo no ataque a um corretor, acabando com duas rodas na relva, o que motivou uma perda de aderência e um pião, que o atirou para as barreiras, num acidente violento. A sessão foi interrompida e as reparações às barreiras prometiam ser demoradas.

Nesta fase, havia apenas 10 tempos na tabela, com Fernando Alonso no topo com o registo de 1:21,461, seguido de Oscar Piastri, Lance Stroll, Kevin Magnussen, e Logan Sargeant, que não iria melhorar o seu registo. Seguiam-se Lando Norris, George Russell,, Alex Albon, Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

🔴 FUERTE CHOQUE DE LOGAN SARGEANT. 📉 Lamentablemente no participará en la Qualy y posiblemente en la carrera.#f1 #dutchGP pic.twitter.com/5xhmz183YB — Todo_F1🏎️ (@TodoF1__Noticia) August 24, 2024

It's going to be a long night for Williams Mechanics and Pit Crew 🫣#F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/nHIJzhkeLF — Formula Source (@FormulaSourceIG) August 24, 2024

As reparações demoraram e apenas a dois minutos do fim da sessão, a direção de corrida deu luz verde para o regresso dos carros à pista, numa sessão que ficou irremediavelmente comprometida.

Os pilotos regressaram à pista, que já tinha secado um pouco, com a chuva a afastar-se da pista. Tivemos uma pequena corrida com os pilotos a tentarem evitar a bandeira de xadrez e conseguir uma volta lançada. Lance Stroll, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Sergio Pérez não conseguiram cruzar a linha de meta a tempo de fazer uma volta.

A sessão terminou pouco depois e Pierre Gasly ficou com o melhor tempo, seguido de Kevin Magnussen e Valtteri Bottas. Max Verstappen ficou sob investigação dos comissários por ter pisado a linha branca na saída das boxes.

Max Verstappen picks up a warning from race control for crossing the white line at the pit exit.pic.twitter.com/eaJq6hUetA — RBR Daily (@RBR_Daily) August 24, 2024

Não é possível tirar qualquer conclusão desta sessão. Apenas dez pilotos tinham feito tempos antes do incidente de Logan Sargeant. Tsunoda e Pérez não conseguiram colocar qualquer tempo na tabela e os tempos não são representativos. A Williams trabalha no carro, mas será preciso quase inevitavelmente um chassis novo e dificilmente Sargeant terá carro para fazer a qualificação, agendada para as 14h.