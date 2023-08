F1, GP dos Países Baixos, Sergio Pérez: “Com a evolução do carro, tive mais de dificuldades” | AutoSport

Sergio Pérez começa uma segunda metade de ano que pode ser decisiva para o seu futuro na F1. Apesar de ter todo o apoio da estrutura Red Bull, o mexicano não pode facilitar e tem de mostrar um nível superior ao que revelou até agora.

Pérez reconheceu que algumas das mudanças no RB19 motivaram dificuldades que obrigaram a uma mudança no seu estilo de condução. O fim positivo da primeira metade da época foi importante para encarar a segunda metade com mais confiança:

Sim, foi muito importante terminar bem as duas últimas corridas, especialmente porque não é segredo que, com a evolução do carro, tive um pouco mais de dificuldades, as coisas deixaram de ser naturais e tive de aprofundar muito o meu estilo de condução, adaptar-me e mudar… porque o carro mudou e penso que nas duas últimas corridas estive muito melhor nesse aspeto”, explicou. “É bastante complicado e vou ter de entrar em mais pormenores do que gostaria”, disse ele relativamente às mudanças no carro. “Basicamente, é apenas resposta do carro… a média e a alta velocidade, com as quais tenho tido dificuldades. E isso, especialmente quando tivemos condições complicadas, mudou, tirou-me alguma confiança. Mas não me importo, é outro desafio para mim, por isso estou ansioso por isso.”